CorSport - Splendida notizia per Spalletti: anche Ounas sarà convocabile per Napoli-Inter

Notizie calcio Napoli - Adam Ounas sarà tra i convocati di Napoli-Inter. L'attaccante è finalmente tornato a lavorare totalmente in gruppo come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport. per Ounas si tratta di una splendida notizia dopo essersi ammalato di Covid quando era in Coppa d'Africa. Al rientro a Napoli, l'algerino ha dovuto sottoporsi a visite accurate poiché si era temuto che il Covid avesse avuto ripercussioni cardiache su Ounas. Alla fine tutto è andato per il verso giusto ed Adam adesso è pronto a mettersi a disposizione di Spalletti.

Sul Corriere dello Sport si legge in merito alle condizioni dell'attaccante algerino: