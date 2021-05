Ritiro SSC Napoli, Repubblica: Ferragosto a Castel di Sangro! Possibile tournée dopo Dimaro per affrontare big europee all'estero

Ultime notizie Napoli - La mappa dell’estate del Napoli si definirà entro pochi giorni. C’è ancora da stabilire con esattezza il periodo del ritiro a Castel Di Sangro, come racconta Repubblica.

"Venerdì potrebbe esserci un incontro tra il sindaco Caruso e il presidente De Laurentiis per ufficializzare le date: il Napoli ha individuato una finestra utile dal 5 al 15 agosto, si disputeranno due amichevoli con avversari da definire. Anche in Abruzzo sarà necessario il "green pass" per accedere all’impianto. Tutto definito per Dimaro-Folgarida: partenza fissata il 15 luglio fino al 25. Il club sta valutando la possibilità una tournée a cavallo dei due ritiri, andare all’estero e confrontarsi con qualche big europea"