Rinnovi Napoli, CdM: intensificati i contatti per Allan, in arrivo l'agente di Zielinski

Notizie Calcio Napoli - Non solo per Dries Mertens e José Callejon, il presidente Aurelio De Laurentiis si muove concretamente anche per i rinnovi di Allan e Piotr Zielinski. Ecco quanto si legge sul Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola:

Napoli, si lavora per i rinnovi di Allan e Zielinski

Si sono intensificati anche i contatti con l’entourage di Allan, giocatore fondamentale negli equilibri tattici di Gattuso che lo considera il più adatto a ricoprire il ruolo di vertice basso della mediana. È in arrivo a Napoli il procuratore di Zielinski che ha il contratto in scadenza nel 2021 e da tempo tratta il prolungamento dell’intesa, entro lunedì dovrebbe esserci un incontro con la società.