De Laurentiis incontra Mertens e Callejon a Castel Volturno, si riapre il discorso rinnovi: le ultime

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis, Dries Mertens e José Callejon: lunga chiacchierata ieri a Castel Volturno. Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il patron partenopeo si è dedicato soprattutto ai due veterani in scadenza di contratto nella lunga e impegnativa giornata di ieri al quartier generale partenopeo.

Mercato Napoli, ADL apre ai rinnovi di Mertens e Callejon

Il patron ha comunicato all'attaccante belga che fa parte del progetto tecnico, con Gennaro Gattuso che lo considera un giocatore importante nel suo 4-3-3. Il neo tecnico azzurro, in particolare, ha in mente di riportarlo alle origini nel ruolo di esterno per lui, con Arkadiusz Milik e Fernando Llorente pronti a giocarsi il posto al centro.

Dall'altra parte, ADL ha invece apprezzato l'umiltà di Callejon nelle difficoltà del post ammutinamento e la sua volontà di la pace tra squadra e società nella consapevolezza di aver commesso un errore. Il presidente ha comunicato all'ex Real Madrid di volergli rinnovare il contratto, ha quindi ribadito la volontà di confermare lo stesso ingaggio allungando l’intesa fino al 2022. Il suo agente, però, chiede un riconoscimento economico e la prossima settimana potrebbe esserci un incontro tra le parti.