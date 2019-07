Repubblica - Torino-Napoli, proseguono le trattative per Verdi e Mario Rui

Ultime news mercato Napoli: proseguono le trattative per Simone Verdi e Mario Rui. L'attaccante ex Bologna sembra essere il principale indiziato a lasciare Napoli, nonostante si sia adattato alla grande in città, non ha convinto molto né Ancelotti né la piazza e potrebbe lasciar spazio proprio a James Rodriguez in un parco attaccanti già molto affollato. Il terzino portoghese, invece, non ha nascosto la volontà di lasciare l'azzurro, attraverso le parole del suo procuratore, in cerca di una sistemazione migliore, forse proprio in Portogallo, ma il Napoli non se ne priverà prima di aver trovato un degno sostituto sulla corsia di sinistra, da affiancare a Ghoulam.

TORINO SU VERDI E MARIO RUI

L'edizione torinese del quotidiano La Repubblica si sofferma sulle trattative portate avanti dal Torino con la SSC Napoli, in particolare per Verdi e Mario Rui, due obiettivi in grado di allungare le rotazioni, visti i tre impegni che quest'anno dovrà affrontare la squadra di Mazzarri, e di aumentare le opzioni in attacco sfruttando la loro capacità di trasformare i calci piazzati, una delle pecche della scorsa stagione per il Toro. Pochi innesti ma di qualità per far compiere il salto di qualità alla squadra: con i nomi giusti il Torino potrà provare a salire altri gradini nella scala del calcio italiano, sfruttando anche la vetrina dell’Europa League per attirare i grandi nomi. Con i tifosi, almeno dall’entusiasmo che si percepisce nell’aria, ha funzionato: la conferma arriverà domani quando partirà la nuova stagione del Torino abbracciato dal calore della sua tifoseria.