Repubblica - Parma come il Benevento due anni fa per Gattuso: cena con ADL ieri, poi subito a Castel Volturno

Ultimissime calcio Napoli - Brutto esordio per Gennaro Gattuso, che a fine partita ha analizzato con lucidità il ko casalingo contro il Parma, arrivato nel recupero con il contropiede firmato Kulusevski-Gervinho. L’inizio della partita rinviato, con la copertura dello stadio danneggiata dal nubifragio come un cornicione qualsiasi, non può non avergli riportato alla memoria un altro debutto, 2 anni fa sulla panchina del Milan, una settantina di chilometri a nord-est.

L'esordio di Gattuso, la cena con De Laurentiis e il lavoro a Castel Volturno

L'edizione odierna di Repubblica commenta la prima giornata di Gattuso sulla panchina del Napoli:

"A Benevento subì il pari al 5’ di recupero da Brignoli, professione portiere, evento probabile quasi quanto il passaggio di una cometa. Il clima prenatalizio ha addensato ieri gli imprevisti sul cielo sopra Fuorigrotta, mentre a San Gregorio Armeno le statuette di Gattuso per il presepe non sono ancora pronte. In meno di 4’, l’esimio Koulibaly, stella della squadra, è riuscito nella duplice impresa di incespicare, di regalare l’1-0 a Kulusevski, e di infortunarsi, accentuando le insicurezze della difesa. Ma l’epilogo, dopo il pari raddrizza-serata di Milik, è stato il Malevento peggiore, un gol al 3’ di recupero, col Parma rintanato nel guscio dell’1-1: altro scivolone, questo di Zielinski, altro contropiede e beffa di Gervinho. I restanti episodi avversi, purtroppo per il Napoli, non rappresentano una novità, né il cambio di sistema rispetto all’era di Ancelotti ne ha attenuato l’evidenza. Il guaglione e capitano Lorenzo Insigne ha capitanato la lista degli errori di un attacco dimentico della propria ragione sociale: segnare. E se Meret è stato prodigioso, il migliore napoletano in campo si è rivelato il suo collega Sepe, portiere del Parma. L’odio-amore del pubblico si traduce nello stadio spopolato e pressoché afono, a parte i fischi a Insigne. Dopo la cena di ieri con De Laurentiis, da stamattina Gennaro torna a rinserrarsi a Castel Volturno, nel centro sportivo e nell’albergo del suo monastico ritiro, attraversata la strada: è uscito da situazioni ben più difficili del presepe della difesa del Napoli".