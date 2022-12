Reina ed Albiol tornano a Napoli, CorSport: dai tifosi non applausi ma mozioni d’affetto! Gesto da parte di De Laurentiis

Non era un applauso ma una mozione d’affetto: e l’onda anomala, e travolgente, s’è avvertita nei venticinquemila. Non erano due ex, Reina e Albiol, ma due uomini di famiglia ritrovati per una sera nella quale infilare ogni ricordo, come racconta il Corriere dello Sport.

Albiol e Reina tornano a Napoli

"Quando Napoli-Villarreal è cominciata, si sono intravisti i frammenti di quel tempo ch’è appartenuto a Reina e Albiol, due leader nati, ognuno a modo proprio, Pepe con quella sua autorevolezza impareggiabile, un’autorevolezza contagiosa, ed il «patron» con i suoi silenzi carichi di personalità. Certe partite hanno un senso anche prima di giocarle e Reina e Albiol hanno potuto godersi una serata (quasi) tutta per loro che nell’intervallo è stata sublimata da Edoardo De Laurentiis, il vicepresidente, con la consegna ad entrambi d’una maglia speciale"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli