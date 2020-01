Rapporto UEFA, Napoli nella top 10 degli utili 2008-2018! Azzurri tra le cinque italiane migliori in Europa [GRAFICO]

Ultimissime calcio Napoli - Il calcio europeo, quello dei big naturalmente, continua a crescere e a produrre utili. Un po’ meno dell’anno scorso, molto più di prima. Dopo decenni di bilanci sempre in rosso, infatti, già nel 2017 era stato registrato per la prima volta un utile aggregato di 600 milioni di euro in tutte le Serie A europee (700 club). Adesso — dice il rapporto Uefa che la Gazzetta dello Sport anticipa in esclusiva — siamo a +140 milioni. Vi proponiamo un breve stralcio dell’analisi del quotidiano. Il club di De Laurentiis tra le società virtuose.

Rapporto Uefa utili decennio dei club, c’è anche il Napoli