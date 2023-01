Probabili formazioni Samp-Napoli: Spalletti ne cambia 4, la decisione su Kvara | GRAFICO

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Sampdoria-Napoli. Negli azzurri c'è una mezza rivoluzione rispetto alla sconfitta di Milano. Luciano Spalletti ieri in conferenza ha chiarito che sono cambi già previsti prima di Milano. Non si tratta dunque di bocciature.

Probabili formazioni Sampdoria-Napoli

Secondo la Gazzetta dello Sport sono quattro i cambi dal primo minuto nel Napoli rispetto al match infrasettimanale di Milano. In difesa tornano dal primo minuto Mario Rui e Juan Jesus. A lasciargli il posto sono Olivera e Rrahmani. A centrocampo spazio a Ndombele ed Elmas, vanno fuori dunque Zielinski e Anguissa. Confermato invece il tridente con Osimhen, Politano e Kvara. Per il georgiano niente panchina come si era paventato fino a qualche ora fa.