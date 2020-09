Probabili formazioni Parma-Napoli, CorSport: Hysaj ed Ospina dal 1'! Mario Rui ha avuto qualche problemino, in porta ci sarà turnover [GRAFICO]

Notizie Calcio Napoli - Per arrivare tra le stelle, semmai le prime quattro, c’è lo scintillio di un calcio che resta e che Gattuso, a modo suo, ha interpretato inseguendo pure se stesso. Il tridente, eh sì, si riparte così per Parma-Napoli, ed il Corriere dello Sport riporta le probabili scelte di formazione degli azzurri:

"Lozano dovrà prendersi la fascia di Callejon, sapendo di avere altre qualità, la velocità per esempio: poi niente compromessi, dentro Mertens e Insigne. Gioca Ospina, anche se Meret si è messo a completare se stesso, poi verrà l’alternanza e ognuno avrà il proprio spazio. Mario Rui ha avuto qualche problema fisico in settimana: ognuno fa quel che sa, da Di Lorenzo a Manolas a Koulibaly, e Hysaj non è uno sprovveduto. Gattuso ha preferito uno scudo protettivo - Demme -, poi Fabian e Zielinski"