Probabili formazioni Italia-Macedonia del Nord Gazzetta: Raspadori sfida Elmas dal 1', Politano rischia la tribuna | GRAFICO

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta le probabili formazioni di Italia-Macedonia del Nord, match valido per le qualificazioni ad Euro 2024.

Probabili formazioni Italia-Macedonia del Nord Gazzetta

QUI ITALIA

Davanti a Donnarumma linea Darmian-Gatti-Acerbi-Dimarco. A centrocampo Barella e Bonaventura ai lati del recuperato Jorginho. In attacco invece Berardi e Chiesa, e Raspadori al centro. Solo panchina per Frattesi e Scamacca, Politano e Lazzari a rischio tribuna.

QUI MACEDONIA DEL NORD

Formazione scelta da Milevski? Dimitrievski in porta, poi linea difensiva a tre con Manev-Serafimov-Musliu. In mezzo al campo Ashkovski-Elezi-Atanasov-Alioski, in attacco Bardhi dietro Elmas-Miovski.