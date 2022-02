L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito ad Adam Ounas e le sue condizioni di salute:



"Primo allenamento ieri per Adam Ounas: l’attaccante franco-algerino ha superato giovedì le visite di idoneità post Covid e quindi è tornato a disposizione di Spalletti.

Il talento del Napoli ha osservato un periodo di riposo a causa di alcune anomalie cardiache riscontrate dallo staff dell’Algeria in Coppa d’Africa dopo la negativizzazione dal virus".