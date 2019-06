Adam Ounas è un attaccante della SSC Napoli e della Nazionale algerina.

Adam Ounas, la biografia e le curiosità

Dov'è nato Ounas?

Adam Ounas è nato in Francia a Chambray-lès-Tours.

Quanti anni ha Ounas?

Ounas ha 21 anni, essendo nato l'11 novembre 1996,

Padre Ounas?

Il padre di Ounas è Hadji Ounas.

Moglie Ounas?

Ounas è sposato, sua moglie si chiama Sarah.

Figli Ounas?

Ounas e Sarah hanno un figlio.

Altezza Ounas?

Ounas è alto 1,72 cm e pesa 65 Kg.

Contratto Ounas?

Ounas ha un contratto fino al 2022 con la SSC Napoli.

Stipendo Ounas, ecco quanto guadagna Ounas?

Lo stipendio di Ounas è di 900mila euro a stagione, ecco quanto guadagna con la SSC Napoli e il suo ingaggio.

Adam Ounas Transfermarkt?

Il valore Transfermarkt di Ounas è di 4,5 milioni di euro.

Clausola rescissoria Ounas?

Non è presente nessuna clausola rescissoria nel contratto di Adam Ounas con la SSC Napoli.

Numero maglia Ounas?

Ounas indossa la maglia numero 11 con la SSC Napoli.

Agente Ounas?

Samuel Zambelli è l'agente di Adam Ounas.

Adam Ounas, le caratteristiche tecniche

Adam Ounas è un calciatore dal mancino naturale, molto rapido e abile nel dribbling, può essere schierato su tutto il fronte offensivo, sebbene prediliga giocare come ala destra in un attacco a tre per potersi accentrare e calciare con il piede forte.

Adam Ounas, la carriera

Bordeaux 2015-2017 : nasce nelle giovanili del Tours e prima di arrivare a quelle del Bordeaux , trascorre due anni allo Châteauroux . Bagna il suo esordio il 4 ottobre 2015 in Lorient - Bordeaux timbrando il tabellino dei marcatori nel 3-2 finale. Partita dopo partita si conquista un posto da titolare. Nelle due stagioni al Bordeaux colleziona 60 presenze , 10 reti e 6 assist . Numeri che lo hanno messo in luce, sino alle attenzioni della SSC Napoli .

: nasce nelle giovanili del e prima di arrivare a quelle del , trascorre due anni allo . Bagna il suo esordio il in - timbrando il tabellino dei marcatori nel finale. Partita dopo partita si conquista un posto da titolare. Nelle due stagioni al colleziona , . Numeri che lo hanno messo in luce, sino alle attenzioni della . Napoli 2017-oggi: il 3 luglio 2017 viene acquistato a titolo definitivo dalla Ssc Napoli, dopo essere stato visionato e voluto dal ds Giuntoli. Debutta in Serie A con la maglia numero 37, nella gara casalinga col Benevento. Poco dopo c'è il suo esordio in Champions contro il Manchester City, nella sconfitta per 2-1. Il primo gol in maglia azzurra arriva nel febbraio 2018, durante il match contr il Lipsia valevole per i sedicesimi di Europa League. Il 7 ottobre 2018 segna il suo primo gol in Serie A con la maglia della SSC Napoli: mandato in campo titolare da Ancelotti, segna dopo solo due minuti dal fischio di inizio ( Clicca qui per vedere il Video).