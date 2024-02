Osimhen, seduta pesantissima a Castel Volturno: è pronto al rientro con il Barcellona

Osimhen lavora sodo per tornare in forma contro il Barcellona, dopo il riposo con il Genoa che ha visto il Napoli pareggiare. Tra i primi ad arrivare al centro tecnico per una seduta pesantissima, dove il nigeriano non si risparmia.

Victor Osimhen

Osimhen pronto al rientro

Mazzarri gli parlerà ancora in queste ore. E non sarà il solo: perché anche De Laurentiis proverà a caricarlo in vista del match con i catalani. Osimhen sarà titolare e guiderà l’assalto al Barcellona. Anche se domani, in conferenza, magari Mazzarri proverà ancora a nasconderlo. Mazzarri non ha parlato ieri, lo farà oggi. Quando porterà in una full immersion la squadra.