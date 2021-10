Osimhen salta il Legia Varsavia? Tuttosport: probabile che Spalletti possa tenerlo in panchina. Ieri Victor si è rilassato in Costiera

Victor Osimhen ha segnato al Torino il suo terzo gol stagionale allo stadio Maradona e l’ottavo nelle 9 partite giocate finora. L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sull'attaccante del Napoli.

"Victor vanta la media di un gol ogni 83 minuti, ha messo ko il Torino con un guizzo da campione, ieri si è concesso una giornata di relax all’hotel Hilton di Sorrento.

E’ molto probabile che giovedì, per la gara contro la Legia Varsavia, capolista del gruppo C di Europa League, Spalletti possa dargli un (mezzo) turno di riposo, come accadde nella sfortunata sconfitta casalinga patita contro lo Spartak Mosca, così da permettere a Mertens di giocare dal primo minuto e mettere benzina nelle gambe"