Osimhen-Napoli, si chiude. Il Mattino: Giuntoli pronto ad incontrare l'agente, ingaggio di 3,5mln più bonus

Ultime calcio Napoli - Osimhen è ormai sempre più vicino: alle ultime battute la telenovela di mercato per il passaggio dell'attaccante nigeriano del Lille al Napoli. Il suo agente D'Avila ieri ha contattato nuovamente il direttore sportivo azzurro Giuntoli per riparlare dell'accordo su ingaggio e commissioni: il prossimo appuntamento sarà quello per concludere definitivamente la trattativa.

Osimhen

Secondo quanto riferisce Il Mattino:

"Si vedranno probabilmente già in questo fine settimana o all'inizio della prossima: l'affare tra i due club è stato da tempo sancito sulla base di 60 milioni, sono proseguiti i contatti tra il suo nuovo procuratore e il ds Giuntoli per incanalare l'affare nella direzione giusta. Ieri si sono rincorse altre voci, rumors di visite mediche già effettuate e di firma ma dal Napoli non è arrivata conferma nè di una nè dell'altra situazione. L'accordo dovrebbe essere sancito con un ingaggio più o meno di 3.5 milioni (con bonus) e prevede un'intesa da sottoscrivere sulle commissioni, firma prevista per cinque anni: Giuntoli raggiungerà D'Avila in una location da stabilire per definire gli ultimi passaggi dell'operazione che ha avuto negli ultimi due giorni importante accelerata. L'attaccante del Lille aveva espresso gradimento al Napoli già nella sua visita di inizio luglio in città e l'incontro prima con il tecnico Gattuso e poi con il presidente De Laurentiis, poi però si è preso qualche giorno in più per riflettere ma l'unica offerta concreta per lui è rimasta quella del Napoli dopo i sondaggi della Premier da parte di Manchester United e Liverpool".