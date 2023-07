Osimhen leader del Napoli, un gesto fatto ieri contro la SPAL svela tutto

Ultime notizie Napoli - Il Napoli ha pareggiato 1-1 la seconda amichevole stagionale giocata allo Stadio Comunale di Dimaro Folgarida contro la Spal. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 62’ con Puletto, il pareggio è arrivato al 73’ con Anguissa su velo di Osimhen quest’anno visto in campo anche nel ruolo di assistman. Poco dopo il capocannoniere della scorsa stagione tenta la grande giocata in acrobazia area con una sforbiciata finita poco sopra la traversa. Cade male e rimane sul terreno. Fortunatamente niente di grave.

Osimhen leader del Napoli

Il pareggio del Napoli, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, arriva con un’azione da scudetto, splendida: