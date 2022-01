Non solo PSG, il Napoli in estate ha rifiutato un'altra offerta di una big europea per Koulibaly: il retroscena

Calciomercato Napoli - Ieri Kalidou Koulibaly ha confermato che il Napoli ha rifiutato un'offerta dal PSG per il suo cartellino. L'edizione odierna del Corriere dello Sport pubblica anche il nome di un'altra squadra che aveva fatto una proposta al Napoli per il forte centrale del Senegal.

"E allora, la rivelazione di Kalidou. Una conferma dei contatti andati in scena in estate: «C'è stato un interesse del Paris Saint-Germain, ma sono cose di cui non mi piacere parlare», ha spiegato Kalidou ai microfoni dei francesi di Canal+. «Il Napoli, però, ha deciso di non vendermi: questa cosa dimostra tutto l'amore del club, e anche dei tifosi, nei miei confronti». Il Psg, nella fattispecie, lo ha cercato soprattutto prima di puntare sullo svincolato Sergio Ramos: «È bello essere accostato a Sergio Ramos, lui è un idolo per tutti». Ma non solo: «L'interesse del Psg mi rende felice: dimostra che la gente vede che sto facendo bene e questa cosa m'incoraggia. Continuerò a lavorare così per migliorare ed essere tra i migliori difensori al mondo». Per la cronaca, in estate oltre al Paris arrivò anche l'offerta dello United: rifiutata anche quella".