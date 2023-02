Scudetto e Champions, Spalletti ha mandato un chiaro messaggio alla squadra: il retroscena

Notizie Napoli calcio - Vietato abbassare la guardia, questo il messaggio dato da Spalletti alla sua squadra alla vigilia di Spezia-Napoli. Domani allo stadio "Picco" andrà in scena il lunch match domenicale della 21^ giornata del campionato di Serie A, con gli azzurri capolista che vogliono proseguire la fuga ed aumentare il proprio vantaggio sulle inseguitrici.

Napoli, messaggio Spalletti alla squadra

Per questo motivo, come riporta l'edizione odierna di Repubblica presente in edicola, mister Spalletti non ha intenzione di sottovalutare nessuno: anche in vista della ripresa della Champions League occorre tenere alta l'attenzione. Tre partite abbordabili sulla carta (Spezia, Cremonese e Sassuolo) prima del grande ritorno in Champions contro l’Eintracht, l’obiettivo è fare il massimo. Il futuro del Napoli si costruisce in questo mese di febbraio.