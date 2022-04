Napoli-Sassuolo: bel gesto di Spalletti dopo il 4-0

Calcio Napoli - Bel gesto di Luciano Spalletti dopo la rete del 4-0 siglata dai suoi ragazzi. Come hanno riferito i colleghi di DAZN, l'allenatore del Napoli ha richiamato i suoi subito dopo la rete messa a segno. Svelato il motivo di questa decisione.

Spalletti

Napoli Sassuolo: splendido gesto Spalletti

Luciano Spalletti ha richiamato la squadra per l'eccessiva esultanza, con tanto di perdita di tempo, dopo la rete del 4-0. Il Sassuolo era già a centrocampo per riprendere il gioco. Il tecnico del Napoli ha compiuto tale gesto in segno di rispetto per gli avversari.