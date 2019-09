Napoli-Sampdoria, le probabili formazioni de Il Mattino: Fabian torna in mediana, novità nel tandem offensivo [GRAFICO]

Ultimissime Calcio Napoli - Tra poche ore il Napoli esordirà ufficialmente al San Paolo in questa stagione. Gli azzurri di Ancelotti alle 18.00 affronteranno la Sampdoria e c'è molta curiosità di capire quale sarà la formazione schierata da Carlo Ancelotti contro i blucerchiati: ancora out Milik, davanti scalpitano Llorente e Younes, con Lozano tornato ad allenarsi solamente ieri dopo l'impegno con il Messico.

Napoli-Sampdoria, probabili formazioni

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, potrebbe esserci un po' di turnover in casa Napoli pensando anche alla gara di martedì contro il Liverpool: in tal senso spazio ad Elmas in mediana per far rifiatare Allan, con Fabian che verrebbe così abbassato nuovamente a centrocampo. In attacco con Mertens dovrebbe spuntarla Younes: panchina iniziale per Llorente e Lozano.

Amin Younes

