"Nemmeno in tre lo fermano". Kvaratskhelia devastante contro la Juve: le pagelle dei quotidiani

Khvicha Kvaratskhelia è stato il migliore in campo del Napoli contro la Juve nel match di ieri sera allo stadio Maradona. Il georgiano, al di là della rete messa a segno, è stato decisivo per le sorti della squadra di Francesco Calzona guadagnandosi falli preziosi.

Ecco le pagelle dei quotidiani per il georgiano Khvicha Kvaratskhelia:

Repubblica 7. Non riescono a fermarlo nemmeno in tre e segna un gran gol.

Gazzetta dello Sport 7. Ha il mirino addosso, a turni i bianconeri vanno a colpirlo. Ma non si abbatte e con una volée fa esplodere il Maradona

Corriere dello Sport 7,5. Calamita di spinte e calcioni, collezionista di cartellini: fa ammonire Vlahovic e Cambiaso, che lo segue come un’ombra con l’aiuto di Rugani. Lui, però, spesso si sdoppia in corsa tipo illusionista. È da mago del gioco del calcio, invece, la girata semi-acrobatica dell’1-0: batte di prima, al volo, in caduta. Alé, che colpo. E poi contro la Juve.

Il Mattino 8. Il gol al volo, Nureyev e Van Basten in un sol uomo. Se ne va in slalom anche da lontano, leggiadro, e lo abbattono di continuo. E' una specie di Raffaello.