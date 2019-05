Napoli-Inter, niente clima di festa: prevendita flop e possibili contestazioni

NAPOLI-INTER - Saranon in pochi questa sera a salutare il Napoli allo stadio San Paolo. Come infatti riferisce l'edizione odierna de La Repubblica, il congedo dal pubblico questa volta avrà un sapore diverso rispetto agli altri anni: non solo c’è poca voglia di festeggiare il secondo posto, ma inoltre non sono escluse anche nuove contestazioni. La corsa scudetto mai realmente esistita ha progressivamente svuotato il tempio di Fuorigrotta, e ritrovare l’entusiasmo perduto sarà una delle missioni di Carlo Ancelotti in vista della prossima stagione.

Napoli-Inter, ancora flop San Paolo: 30.000 spettatori

Nonostante la prevendita abbia avuto un’impennata rispetto alle ultime due uscite casalinghe, ossia i 19mila contro l’Atalanta e 16mila col Cagliari, si è comunque molto lontano dagli standard dello scorso campionato: 30.000, sarà questa la media per Napoli-Inter della penultima giornata di Serie A.