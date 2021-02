Napoli con un nuovo allenatore in futuro, Repubblica: la logica porta ad immaginare uno che non prometta scudetti, ma almeno spettacolo

Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, analizza sull’edizione odierna del quotidiano il futuro del Napoli.

“Il Napoli dovrà riscrivere il piano industriale, ridurre gli ingaggi (105 milioni netti) e indovinare una offerta intelligente, con meno spese e più fascino. Decisiva la scelta dell’allenatore. E allora chi? Benitez è la chiave d’ingresso per un mercato sontuoso, ma il Napoli investirà in botteghe care tipo Real Madrid? Se è vero che a Napoli sono passati tatticisti come Marchesi, Lippi e Bianchi, il pubblico ama ancora Vinicio e Sarri, la logica porta a immaginare un allenatore che non prometta scudetti, ma almeno spettacolo”