Atalanta-Juve, la moviola di Gazzetta: è colpa dell'assistente Perelli che non vede la mano di Cuadrado. La Var è inapplicabile per questi episodi

Ultimissime calcio Napoli - La moviola della Gazzetta dello Sport per Atalanta-Juve

"All’80’ Cuadrado in scivolata tocca evidentemente il pallone con la mano. L’Atalanta protesta – anche perché poco dopo la Juve segna ancora con Higuain – ma per Rocchi è impossibile vederlo. L’errore grave, però, c’è ed è imputabile all’assistente Peretti che avrebbe dovuto segnalarlo. Inutile invocare il Var: cambia il possesso e l’auricolare resta muto perché l’episodio non rientra tra quelli previsti per l’intervento (non è un caso di rigore/non rigore né di gol/non gol, non è uno scambio di identità, né fallo da rosso diretto)".