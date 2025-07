Chiariello: "Ndoye? Mi sto arrabbiando per questa storia: non può mettere un piede in tre scarpe!"

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC:

"Ndoye non s’è mosso come Beukema, il papà ha detto noi vogliamo andare a Napoli e l’entourage non si sta comportando benissimo e devo fargli una tiratina d’orecchi, non puoi accordarti col Napoli, poi col Nottingham e poi dire al Bologna che tratti il rinnovo. Vuoi venire o no? Devi prendere posizione ed è determinante il parere. Non va bene così. Se vuole venire deve dirlo perché non può durare in eterno. Il Napoli ha offerto più di 30mln più Zanoli che ne vale almeno 7 dopo un buon campionato. Il ragazzo deve prendere posizione altrimenti si va altrove. Io mi sto arrabbiando con questa storia, mi disturba l’atteggiamento.

Ho apprezzato molto Beukema che è stato chiaro, è serio e s’è presentato in ritiro, mica come Osimhen, ma è stato cristallino e non ha tirato il Bologna per il collo ma ha dato una svolta alla trattativa. Ndoye non può mettere un piede in tre scarpe. Così non va bene, partiamo male. Spero arrivi a chi di dovere questo messaggi, non si può giocare su 10 tavoli, nella vita bisogna prendere posizione. Conte vuole gente legata alla maglia, se vuole Napoli deve fare come McTominay, De Buyne o Beukema e dire 'voglio Napoli', così la trattativa prende una certa strada, ma se fai il pesce in barile allora non sei da Napoli. Perdere questo treno può essere grave, Conte ha parlato di Napoli favorito ed a me piacciono quelli che non hanno paura!".