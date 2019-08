Milik-Napoli, Cds: corre verso la Fiorentina, deve liberarsi prima dalle tossine del mercato

Ultime calcio Napoli - Verso l’esordio, Milik al lavoro: vuole provarci per Firenze. Stavolta sì che resta poco tempo: sei giorni ancora, prima che si cominci a far sul serio, e val la pena rinunciare a un soffio di vacanza, per cercare di star bene. E l’ultima domenica con la testa teoricamente libera, perché di pensierini ne ha anche Arkadiusz Milik, e bisogna viverla provando ad avvertire le sensazioni del corpo e pure quelle dell’anima: Fiorentina-Napoli è ormai sull’uscio e Milik, ch’è uscito dal campo praticamente il 7 agosto a Miami e non ha potuto rivederlo il 10 agosto, nella sfida di ritorno (amichevole) con il Barcellona, deve provare, provare e provare ancora.

Ultime Napoli, Milik corre verso Firenze

Come scrive il Corriere dello Sport:

"Per esserci, bisogna avere forza, muscoli (e anche cervello sgombro) e questa seduta insolita, di domenica mattina, mentre la gente va al mare, qualcosa restituisce: la speranza di essere (quasi) efficiente e di avere dinnanzi a sé altri cinque giorni per rispondere presente. Milik reagisce, già sabato aveva lanciato i propri segnali, e fino a sabato sera chissà cosa potrà ancora accadere. Sa bene che deve liberarsi non solo dell’affaticamento agli adduttori e da quella dolenzia che un po’ gli ha reso pesante questa settimana, ma pure di scacciare via ogni altra tossina che può lasciare il mercato. Ci sono anche Koulibaly e Ounas, per loro siamo proprio all’alba della stagione".

