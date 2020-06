Lutto Gattuso, rientro in città emozionante: gesto da pelle d'oca dei vicini di casa a Marechiaro

Ultimissime calcio Napoli - Lacrime e sudore, ma soprattutto coraggio: Rino Gattuso ne avrà bisogno più che mai durante la dolorosa giornata che l’attende. Il tecnico ha confermato infatti la sua presenza a Castel Volturno per stamattina, anche se nel tardo pomeriggio in Calabria si terranno i funerali della sorella Francesca, scomparsa ad appena 37 anni. A confermarlo è Repubblica che aggiunge ulteriori dettagli sulla vicinanza della squadra e l'intera città nei confronti del proprio allenatore che con lavoro e determinazione è entrato già nel cuore della gente.

Gattuso non si tirerà indietro, come sempre. Ma anche la squadra non vede l’ora di riabbracciarlo e circondarlo di affetto, oltre che di stima. Gli azzurri avrebbero voluto partecipare pure al funerale e solo per il rigoroso protocollo sanitario saranno obbligati a rinunciare. Ringhio si è reso conto di essere ormai entrato nel cuore dei napoletani anche al suo ritorno in città, nel pomeriggio di ieri. I suoi vicini di casa a Marechiaro, compresi Koulibaly, Milik e Younes, sono stati i primi a fargli le condoglianze da vicino. Gli altri giocatori lo avevano invece chiamato al telefono, in attesa di vederlo stamattina. Ringhio ha apprezzato però ancora di più l’impegno e la determinazione che la squadra ha messo durante gli ultimi due allenamenti, affidati al tecnico in seconda Gigi Riccio.