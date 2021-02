Napoli - Ecco le pagelle dei quotidiani dopo Atalanta-Napoli per Nikola Maksimovic. Il difensore ha sofferto parecchio Duvan Zapata

Gazzetta - 5. Lo sbando è totale, viene confuso dalla posizione di Zapata che si allarga.

Corriere dello Sport - 5. E’ difficile essere difensore contro le onde anomale che ti travolgono.

Tuttosport - 5 Come il compagno di reparto, non vive una gran serata. Fa fatica in marcatura contro avversari che gli sfuggono continuamente.