Libero - De Laurentiis spera nelle dimissioni di Garcia ma sa di pretendere troppo

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Libero scrive che De Laurentiis spera ancora nelle dimissioni di Rudi Garcia:

"L’unica scelta corretta di Aurelio De Laurentiis da quando ha vinto lo scudetto è quella che sta per ufficializzare: esonerare Rudi Garcia, a cui è già stato comunicato che non guiderà l’allenamento di mercoledì. DeLa spera nelle dimissioni ma sa di pretendere troppo. “Corretta” è un eufemismo, ma concediamo al presidente campione d’Italia l’opportunità di redimersi e ricominciare. Da chi? Anche se in estate erano stati contattati «oltre trenta allenatori», DeLa ha riaperto i casting non appena ha abbandonato la tribuna, cioè mentre Kovalenko esultava".