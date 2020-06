Lega Pro, club divisi sui playoff. Cdm: il Bari non farà sconti, farà valere i propri diritti

Ultime calcio - In attesa del Consiglio federale di lunedì, il Bari programma la ripresa degli allenamenti. Domani dovrebbe essere il giorno dei test sierologici per avere certezze sullo stato di salute di giocatori e staff. Poi, presumibilmente nei primi giorni della prossima settimana, saranno eseguiti i tamponi e quindi verrà fissata la data di «inizio lavori».

Luigi De Laurentiis

Come riporta l'edizione Puglia del Corriere del Mezzogiorno:

"Tutto questo mentre in Lega è in atto quasi un regolamento di conti. Non è un mistero che 12 società di C abbiamo chiesta una nuova Assemblea di Lega per presentare una proposta condivisa in Consiglio federale. Inizialmente era filtrata la possibilità che quest’assemblea si svolgesse domenica, ma nelle ultime ore sarebbe arrivato il no del presidente di Lega Pro Ghirelli. Può essere che si tenga, invece, una riunione informale quantomeno per condividere una strada. Alla base di tutto c’è la contestazione delle modalità di definizione di promozioni e retrocessioni. Il Bari osserva con attenzione, pronto a far valere i propri diritti. La società di De Laurentiis non vede l’ora di tornare al San Nicola, in quello stadio che da sempre rappresenta un valore aggiunto. Ieri l’astronave di Renzo Piano ha compiuto 30 anni. Amata e bistrattata, divide ma si rispetta. Proprio lì i «galletti» vogliono mettere le basi dell’impresa promozione".