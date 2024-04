Kvaratskhelia sfida Soulè, in un dato dominano in Italia e si fanno spazio in Europa tra i grandissimi

Ultime notizie SSC Napoli - Sarà una festa a passo di danza tra i due attaccanti di Napoli e Frosinone, Khvicha Kvaratskhelia e Matias Soulé. A loro si affideranno Calzona e Di Francesco quando la partita comincerà a proporre insidie. Ne parla il Corriere dello Sport.

Kvaratskhelia sfida Soulè

In Italia Khvicha Kvaratskhelia e Matias Soulé sono i leader delle statistiche per dribbling, in Europa fanno compagnia ai più grandi, al Maradona si ritroveranno e capiterà di affrontarsi spesso: