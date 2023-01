Kvaratskhelia, il CorSport lo esalta: torna il genietto che ha fatto dimenticare Insigne in due partite

Notizie Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha annunciato il ritorno di Kvaratskhelia per Napoli-Roma in programma domani sera alle ore 20.45 allo stadio Maradona.

Il "genietto" georgiano, così soprannominato dal quotidiano, è pronto a riprendersi la fascia sinistra della squadra di Spalletti per proseguire la cavalcata. Ecco quanto scritto dallo stesso CorSport sull'impatto di Kvaratskhelia in questo Napoli:

Quando Khvicha Kvaratskhelia atterrò a Castel Volturno, nel mistero più fitto per una scelta coraggiosa e insolita, gli assegnarono - ovviamente - la corsia di sinistra: lo fecero per consentirgli di sprigionare il suo tiraggiro in georgiano; forse pure per colmare quel vuoto lasciato dall’addio di una bandiera, che era pure il capitano; quasi sicuramente, avendo consapevolezza di una fantasia estrema, per soffocare immediatamente un rimpianto che non si è avvertito, perché alla seconda giornata, dopo l’ouverture con Verona e Monza, si era già piombati nella Kvaramania.