Condizioni Meret: ieri l’agente del portiere del Napoli ha rassicurato tutti ai nostri microfonima si attendono novità nelle prossime ore che possano definire il reale quadro della situazione.

Infortunio Meret, ultimissime dopo Juve-Napoli

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, l’estremo difensore già oggi farà gli esami diagnostici che stabiliranno la prognosi dell’infortunio. Come riferito però dal suo procuratore a CN24 dovrebbe essersi fermato in tempo. Dunque nulla di grave. Ora si attende la conferma.