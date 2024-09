Meret, l'agente: "Problema muscolare? Si è fermato in tempo, farà degli accertamenti! Rinnovo? Settimana prossima incontro il Napoli, non credo ci saranno problemi" | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Federico Pastorello, procuratore del portiere del Napoli Alex Meret, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante il post-partita di Juventus-Napoli in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Problema muscolare per Alex? Eh sì, credo all’adduttore. Adesso vediamo, faranno degli accertamenti ma penso che si sia fermato fortunatamente in tempo quindi niente di grave.

Rinnovo? Vediamo, adesso andrò giù, probabilmente in settimana prossima e quindi parleremo. Ma insomma c'è la volontà di trovare un'intesa, quindi non non credo ci saranno problemi”