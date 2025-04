Infortuni Napoli dipendono dai terreni di Castel Volturno? ADL ha ordinato una verifica: il retroscena

Ecco quanto scritto in merito da Antonio Corbo nel suo editoriale su Repubblica:

"Sull’origine dei malanni muscolari girava una ipotesi. Neaveva parlato in tv anche Antonio Conte in tv. Il sospetto di un campo d’allenamento ostile al muscolo soleo, piccolo e ipersensibile nel polpaccio. Se il Napoli non cambia sede un motivo c’è, ed è facile da accertare. Il giardiniere Salvatore Marrone furibondo ha chiarito su Facebook. Poteva non bastare. De Laurentiis ha preteso una verifica.

Marrone ha curato i campi di Inter, Genoa, Catania e Benevento oltre agli impianti del Napoli. Dovrebbe essere idoneo. Da quando intervenne Sarri. Castel Volturno ha rifatto il sistema di irrigazione, che usava acqua salata del mare. Oggi c’è una falda sotto il terreno di gioco, condivisa dal consulente agronomo federale Giovanni Castelli. Acqua compatibile con l’erba e il terreno. Corretto che Conte abbia rilevato il sospetto, è molto meticoloso. Rassicuranti gli esisti di una breve indagine".