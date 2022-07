Il Napoli è un cantiere da rodare, ma il CorSport evidenzia un ottimo segnale

Le certezze del Napoli dopo l’amichevole di ieri sera pareggiata 2-2 contro i turchi dell’Adana Demirspor? Ne parla il Ne parla il Corriere dello Sport.

Kvaratskhelia, ieri assist per il primo gol di Lozano e di un altro paio di giocate molto interessanti. Poi con Lobotka e Fabian il gioco diventa più veloce:

“La sintesi? Iil Napoli va rivisto. E' un cantiere, una macchina da rodare e soprattutto una squadra rifondata e rivoluzionata che non può ancora avere identità e certezze. In tutti i reparti. Di certo il carattere non manca: l'assalto finale e il pareggio disperato, nonostante sia appena calcio di luglio, è un ottimo segnale”