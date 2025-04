Scandalizzarsi se si vince senza bel gioco è una cosa che non sta né in cielo né in terra

Ultime notizie SSC Napoli - Non succede nulla a inizio della ripresa che lascia sospirare o immaginare la svolta in Monza-Napoli. Ne parla Il Mattino.

“Triste nella costruzione del gioco e nel gusto per la giocata, che è inesistente. Va avanti di forza, di inerzia, senza brillantezza negli ultimi trenta metri, i più difficili. Un carrarmato coi cingoli poco oliati. C'è solo la fiducia sterminata in Conte, nella sue doti di sciamano: lui sa essere opportunista e cinico. Alla fine arrivano i tre punti, scandalizzarsi se non avviene con il bel gioco, a cinque giornate dalla fine, è una cosa che non sta né in cielo né in terra”