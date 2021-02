Il Mattino - Gattuso teso alla vigilia di Napoli-Granada! Una vittoria darebbe fiducia su più fronti alla squadra

Napoli - Gennaro Gattuso e il Napoli vogliono crederci e passare il turno. Gli ottavi di Europa League passano dal Granada e da quella maledetta partita di andata nel quale il Napoli ha staccato la spina facendosi travolgere in pochi minuti dagli spagnoli. Come riporta Il Mattino, Gattuso non ha dubbi e vuole scendere in campo a tutti i costi per vincere e qualificarsi. L'allenatore del Napoli però alla vigilia della gara è inevitabilmente teso. È entrato anche lui in clima partita, come se dovesse giocarla in prima persona. Perché sa benissimo che un risultato positivo stasera potrebbe dare la scossa definitiva e rimettere il Napoli in corsa su due fronti. Un’iniezione di fiducia - più che di adrenalina - per superare un momento decisamente buio. «Le difficoltà ci sono», ammette senza nascondersi. «Le critiche sono meritate, perché in questo momento le cose non stanno andando bene. Ma la grande responsabilità è la mia che sono l’allenatore. Giusto che vengo massacrato io e spero che i ragazzi siano lasciati tranquilli». Ci mette subito la faccia, come il leader che deve proteggere tutto il resto della truppa. A petto in fuori e con la convinzione di chi sa di avere le armi giuste per poter ribaltare il 2-0 dell’andata.