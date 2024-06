Calciomercato Napoli, Manna guarda anche al futuro: piacciono Leoni e Circati | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Un occhio al presente ma anche al futuro. Giovanni Manna sta lavorando a braccetto con Conte per rinforzare nell’immediato il Napoli con acquisti mirati, motivati e soprattutto funzionali. Il direttore sportivo degli azzurri ha in mente anche di puntare anche su qualche nome di prospettiva che potrebbe tornare utile più avanti. Il profilo che piace in tal senso è Giovanni Leoni, classe 2006 che la Sampdoria ha recentemente riscattato dal Padova. Leoni è stato lanciato nell’ultima stagione da Andrea Pirlo che l’ha utilizzato come braccetto di sinistra e destra in una difesa a tre. E’ un calciatore dal grande potenziale tecnico ma anche fisico. Adesso bisognerà capire se la Samp deciderà di tenerlo un altro anno per massimizzarne il valore oppure deciderà di venderlo subito provando magari a tenerlo in prestito per consentirgli di fare un ulteriore step. Su Leoni ci sono anche altri club di A come Torino e Parma.

Proprio tra i ducali c’è un altro difensore che ha catturato l’attenzione di Manna. Si tratta di Alessandro Circati classe 2003. Anche lui, così come Leoni, è esploso nell’ultimo campionato di B. Circati fa parte della nazionale australiana. Tatticamente è un centrale difensivo sia da difesa a tre che a quattro. Ha una grande struttura (190 centimetri) che però gli consente di avere un discreto spunto in velocità e un buon senso dell’anticipo.