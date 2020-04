Gazzetta - WhatsApp e videochiamate: Gattuso sente tutti i calciatori e scherza con loro

Notizie calcio Napoli - L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica spazio al Napoli in tempo di coronavirus, vi proponiamo uno stralcio dell’analisi del quotidiano:

“La voglia di ritrovarsi insieme, e non sgobbare-sudare da soli, è comunque palpabile. Gattuso, sia dal gruppo WhatsApp che per telefono e videochiamate, sente tutti e tutti si sentono e scherzano tra loro, come più o meno in tempi normali, cioè nel lavoro quotidiano, Non a caso anche Di Lorenzo sposa il messaggio che pochi giorni fa Gattuso fece ai tifosi: rispettare le regole”