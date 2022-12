Gazzetta - Non solo Zanoli, altri due azzurri potrebbero dire addio subito

Calcio Napoli - Oltre allo scambio Zanoli-Bereszynski la Gazzetta dello Sport non esclude altri movimenti in casa Napoli:

"Così, non si baderà soltanto agli equilibri del gruppo (che di certo non verranno intaccati con Bereszynski) ma si guarderà al campo. Di conseguenza, non vanno esclusi altri movimenti: Demme resta sull’uscio e Sirigu è richiesto dalla Salernitana per giocare al posto di Sepe, infortunato. Qualora Sirigu dovesse vestirsi di granata verrebbe richiamato all’ovile Contini, guarda caso proprio dalla Sampdoria"