Napoli Calcio - Potrebbe restare fuori un nuovo acquisto dalla lista della Champions League del Napoli secondo la Gazzetta dello Sport:

"A rischiare il posto in questo caso è Traorè, le cui condizioni fisiche non sono ancora ottimali dopo i problemi di salute per la malaria patiti negli scorsi mesi. Considerando anche la regola per cui possono essere aggiunti solo tre calciatori dopo il mercato di gennaio, saranno inseriti gli altri acquisti Mazzocchi, Dendoncker e Ngonge".