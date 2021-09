Gazzetta - La ricostruzione fedele del litigio Allegri-Spalletti: così è stato evitato un contatto più ravvicinato tra i due

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ricostruisce la lite che c'è stata tra Allegri e Spalletti al termine di Napoli-Juventus

"Massimiliano Allegri a Napoli perde tre punti, vede gli azzurri scappare a +8 (e chissà chi altro con loro, dopo le partite di oggi) e litiga con Luciano Spalletti, come tra toscani si fa tra zona e zona, paese e paese, quartiere e quartiere. Prima la ricostruzione, poi i numeri. Allegri e Spalletti si incrociano nella zona delle interviste alle tv, appena fuori dalla sala stampa. Allegri attacca il collega per aver tentato di condizionare l’arbitro nei 90 minuti e Spalletti reagisce. Nervosismo post-gara. Gli uomini di Juve e Napoli evitano un contatto più.. ravvicinato e anche Andrea Agnelli, nel momento più delicato, invita alla calma. Così Spalletti va in sala stampa e toscanissimamente sbotta: Nella velenosa tradizione di Napoli-Juve, prego aggiungere un episodio, peraltro eccezionale nella storia di Allegri e Spalletti, che non sono migliori amici ma si stimano (e certo hanno rapporti peggiori con altri toscani)".