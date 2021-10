Gazzetta - Genoa, Ballardini a rischio esonero: Gattuso ha già rifiutato

Serie A - No di Rino Gattuso al Genoa per sostituire Ballardini. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta come la panchina del grifone sia piuttosto traballante.

Gattuso rifiuta il Genoa

"La sconfitta di Torino pone ancora di più in pericolo il futuro di Ballardini al Genoa: la panchina del tecnico scricchiola, il club avrebbe sondato Gattuso (che avrebbe detto no) e non vorrebbe richiamare Maran (ancora sotto contratto). Per ora l’impegno ravvicinato in programma martedì a La Spezia potrebbe evitare brutte sorprese al tecnico"