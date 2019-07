L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta l'amichevole di ieri contro la Feralpisalò ed in particolare la prestazione del neo acquisto Kostas Manolas:

"Dopo soli 5’ in campo con i nuovi compagni segna un gol dei suoi, con un perentorio stacco di testa su calcio piazzato di Mario Rui. Per i difensori queste gare non sono test attendibili, ma piace la personalità in campo del greco, voglioso di entrare subito in sintonia con i compagni"