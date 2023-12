Gazzetta - Centrare gli ottavi di Champions in una stagione aggrovigliata non è poco. La vera missione di Mazzarri però è un'altra

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha commentato l'accesso del Napoli agli ottavi di finale della Champions League. Gli azzurri hanno battuto 2-0 i portoghesi del Braga ieri allo stadio Maradona.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Il Napoli negli ottavi di Champions per la terza volta consecutiva e non è poco, nel quadro di una stagione aggrovigliata, già segnata da un cambio di allenatore. Qualificazione da secondo classificato, motivo per cui il sorteggio sarà complicato, ma nel girone del Real Madrid era inimmaginabile che i piazzamenti fossero diversi.

Complimenti al Napoli per gli ottavi raggiunti, ma il traguardo vero è un altro, qualificarsi per la Champions 2024-25, più grande e più ricca. Oggi è questa la missione possibile di Mazzarri".