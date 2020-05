Gazzetta annuncia: Insigne chiuderà la carriera al Napoli, pronto rinnovo fino al 2024. Decisivo il feeling ritrovato con ADL

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli sembrerebbe ormai cosa fatta. Il capitano dovrebbe firmare fino al 2024. In questi mesi sono cambiate molte cose, in primis il rapporto con De Laurentiis che appare nuovamente positivo e senza problemi:

"Oggi, è il punto di riferimento del Napoli, non solo in campo, ma anche nei rapporti con il club. In questo periodo i suoi contatti con De Laurentiis sono continui, i due stanno discutendo sulla questione multe per trovare una soluzione che possa rendere meno inquieto il rapporto tra il club e la squadra. Ed è Insigne che tiene i contatti coi compagni, informandoli delle varie decisioni intraprese dai dirigenti e dallo staff tecnico per la ripresa degli allenamenti. Oggi, è lui il leader incontrastato. Un ruolo che affretterà i tempi del prolungamento del contratto, in scadenza a giugno 2022: Lorenzo dovrebbe firmare fino al 2024. La sua volontà è di chiudere qui, vuole sentirsi ciò che è stato Totti per la Roma o Del Piero per la Juventus"