Gattuso rincuora la squadra, Repubblica: parole di conforto dopo il ko col Parma, gruppo a terra mentalmente

Calcio Napoli ultimissime - L'edizione odierna di Repubblica ricostruisce il day in casa S.s.c. Napoli all'indomani della sconfitta interna contro il Parma. Secondo il quotidiano stavolta ha preferito non utilizzare toni duri. Poche parole di conforto nei confronti della squadra. Rino Gattuso ha capito perfettamente il momento del Napoli. Il gruppo è a terra dal punto di vista mentale e la cartina di tornasole è stato l’avvio da brividi contro il Parma che ha palesato tutte le debolezze di uno spogliatoio che non riesce a reagire.

Confronto Gattuso-De Laurentiis dopo la sconfitta col Parma