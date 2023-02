Ferlaino: "Lo scudetto fu un bagno di sangue: un disastro per le casse del club. Spalletti? L'allenatore più forte del mondo"

Calcio Napoli - Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Questo è un riconoscimento per tutti, dalla società, al direttore sportivo, all’allenatore e ai calciatori, ma ritengo Spalletti il più straordinario protagonista di questa impresa. Per me, il più forte allenatore al Mondo, in questo momento. Ha reso possibile l’impossibile, perché non dimentico che ad agosto, in epoche di previsioni, nessuno si sarebbe spinto a tanto. Ma è vero, la squadra è forte, molto forte".

Cosa le costò lo scudetto, in termini economici?

"Non ricordo ed è meglio così. Fu una specie di disastro per le casse societarie. All’epoca, ricorderà, esistevano i premi-partita: un punto vale un tot, la vittoria e i due punti incidevano diversamente, com’era ovvio che fosse. Vennero da me i rappresentati dei giocatori: presidente, dobbiamo alzare il bonus. E io, che non pensavo avremmo vinto il campionato, pensai di giocare d’azzardo: facciamo così, lasciamo tutto invariato e definiamo una cifra in caso di successo. Fu un bagno di sangue, mi creda".